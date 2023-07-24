Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом свидетельствуют данные в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
При этом, по данным Минтранса РФ, за прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей. Интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в целях безопасности движение автомобилей последние несколько дней периодически перекрывается, однако очень оперативно возобновляется.
ТАСС / Сергей Мальгавко