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24 июля, 12:43

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом свидетельствуют данные в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

При этом, по данным Минтранса РФ, за прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей. Интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета.

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Напомним, после теракта на Крымском мосту в целях безопасности движение автомобилей последние несколько дней периодически перекрывается, однако очень оперативно возобновляется.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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