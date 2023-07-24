Говорите их каждый день: 10 фраз, которые привлекут удачу и счастье в вашу жизнь

Все мы хотим быть счастливыми и успешными, но не всегда знаем, как это сделать. Как показывает практика, наше мышление и слова оказывают большое влияние на всё вокруг. Стоит только немного поменять рутину — магия начнёт происходить сама собой. Рассмотрим десять фраз, которые помогут привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

1. "Я благодарен(а) за то, что имею"

Часто мы думаем и мечтаем о том, чего у нас нет, совершенно не обращая внимания на то, чем уже владеем. Фраза "Я благодарен(а) за то, что имею" поможет сосредоточиться на позитивных аспектах вашей жизни и привлечь больше благополучия.

2. "Я заслуживаю успеха"

Какие фразы стоит говорить себе, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Фото © Freepik / shurkin-son

Мы все достойны успеха и счастья. Говорите об этом вслух и почаще! Эта установка даст возможность поверить в себя. А также открыть глаза на возможности достижения успеха, которые на самом деле окружают нас постоянно.

3. "Я доволен(а) своей жизнью"

Способность наслаждаться жизнью и чувствовать удовлетворение от того, что у вас есть, поможет привлечь больше счастья и удачи. Повторяйте фразу "Я доволен(а) своей жизнью" почаще — так вы сможете позитивным взглядом оценить свою жизнь и понять, как много причин для радости в ней есть.

4. "Я готов(а) к новым возможностям"

Мы все боимся изменений, из-за чего закрываем глаза на новые возможности и перспективы. Даже если понимаем, что они потенциально могут принести нам много пользы и помочь достичь большого успеха. Фраза "Я готов(а) к новым возможностям" поможет вам стать более эмоционально открытыми для новых впечатлений, что в перспективе улучшит качество жизни.

5. "Я счастлив(а) и здоров(а)"

10 фраз для привлечения благополучия и успеха в жизнь. Фото © Freepik / senivpetro

Счастье и здоровье — два чуть ли не главных компонента жизни. Эта фраза, если вспоминать и произносить её почаще, помогает сосредоточиться на важных аспектах в ваших днях, а значит, привлечь больше благополучия.

6. "Я принимаю себя таким(ой), какой(ой) я есть"

Хватит стараться соответствовать навязанным требованиям общества. Принятие себя и личных особенностей — важный шаг к счастью. Фраза "Я принимаю себя таким(ой), какой(ой) я есть" поможет полюбить тело и душу, а как бонус — привлечь больше позитивных эмоций. Потому что избавит от негатива.

7. "Я делаю, что люблю"

Делать то, что нравится, помогает чувствовать себя счастливыми и удовлетворёнными. Стремитесь серьёзно или не очень, но заниматься тем, что приносит удовольствие! Эта установка поможет сосредоточиться на хобби или профессии, а они послужат трамплином к успеху в будущем. Никогда не уставать от работы: ну разве это не счастье?

8. "Я привлекаю в свою жизнь только позитив"

10 фраз, которые помогут привлечь удачу и счастье в вашу жизнь. Фото © Freepik

Мы можем повлиять на свою жизнь с помощью мыслей и слов. Если сосредоточимся на позитивных аспектах, то сможем привлечь больше благополучия, удачи и интересных возможностей. А ещё важно осознавать, что наши энергия и настроение влияют на окружающих. Именно поэтому позитивные мысли и слова способствуют созданию положительной атмосферы, в которой человек может процветать. Но не забывайте, что важно не только думать и говорить о позитиве, но и действовать в соответствии с этими мыслями и словами.

9. "Я живу в настоящем моменте"

Зачастую мы живём на автопилоте, игнорируя всё, что происходит вокруг. Фокусируемся на прошлом или будущем, вместо того чтобы наслаждаться моментом. Используйте эту фразу, чтобы иногда притормозить. Оглянуться по сторонам и начать наконец-то жить собственную жизнь здесь и сейчас — больше позитива и удачи гарантируется.

10. "Я готов(а) к вызовам жизни"

Какими фразами привлечь счастье в дом: простые ритуалы. Фото © Freepik

Жизнь полна вызовов и испытаний, но именно они помогают нам расти и развиваться. И только такой подход дарит возможность по-настоящему ощутить на себе счастье. Фраза "Я готов(а) к вызовам жизни" поможет открыться для новых возможностей и привлечь больше удачи и благополучия в жизнь.