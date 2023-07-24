Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после кратковременной остановки. Об этом свидетельствуют данные в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.

Напомним, после теракта на Крымском мосту в целях безопасности движение автомобилей последние несколько дней периодически перекрывается, однако очень оперативно возобновляется. Так случилось и в этот раз — сообщение об остановке движения прошло около 15:30 мск.