Новый сезон культового мультсериала "Футурама" вышел спустя 10 лет

Культовый мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя десять лет после выхода последнего, седьмого сезона. Новые серии можно посмотреть на стриминговом сервисе Hulu.

Первый эпизод восьмого сезона, который вышел 24 июля, получил название "Невозможный поток". Серии будут выходить раз в неделю. Сезон традиционно разобьют на две части: первая будет состоять из десяти серий и станет полностью доступна для просмотра 25 сентября.