Новый сезон культового мультсериала "Футурама" вышел спустя 10 лет
Культовый мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя десять лет после выхода последнего, седьмого сезона. Новые серии можно посмотреть на стриминговом сервисе Hulu.
Первый эпизод восьмого сезона, который вышел 24 июля, получил название "Невозможный поток". Серии будут выходить раз в неделю. Сезон традиционно разобьют на две части: первая будет состоять из десяти серий и станет полностью доступна для просмотра 25 сентября.
Над новым сезоном трудятся создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Свои прежние роли исполнили практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджо. Популярный мультсериал впервые вышел на экраны ещё в 1999 году. В первые годы шоу собрало огромную аудиторию фанатов, но к концу 2013 года его рейтинги значительно упали. Тогда же и прошёл показ последней серии седьмого сезона "Футурамы".
О выходе продолжения "Футурамы" стало известно ещё в феврале 2022 года. Однако тогда дата продолжения не раскрывалась. Позже сообщалось, что премьера восьмого сезона мультсериала состоится летом 2023 года.