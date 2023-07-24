Минтранс пришёл к выводу, что рост цен на авиабилеты не превышает инфляцию
Замглавы Минтранса Чалик: Цены на авиабилеты растут в пределах инфляции
Стоимость авиабилетов в России растёт в пределах инфляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 24 июля, замминистра транспорта Игорь Чалик.
"Мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание если и происходит, то в пределах инфляции. А когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи", — отметил он.
Ранее Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Как отметил всё тот же замглавы ведомства Игорь Чалик, стоимость перелёта внутри страны увеличилась в январе–мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот совладелец Внуково Виталий Ванцев с ним не согласен: он заявил, что авиабилеты на международные рейсы подорожают чуть ли не вполовину. По его словам, расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость технического обслуживания самолётов из-за западных санкций.