Минтранс пришёл к выводу, что рост цен на авиабилеты не превышает инфляцию

Стоимость авиабилетов в России растёт в пределах инфляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 24 июля, замминистра транспорта Игорь Чалик.

"Мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание если и происходит, то в пределах инфляции. А когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи", — отметил он.