Регион

Уведомления отключены

24 июля, 14:47

Минтранс пришёл к выводу, что рост цен на авиабилеты не превышает инфляцию

Замглавы Минтранса Чалик: Цены на авиабилеты растут в пределах инфляции

Стоимость авиабилетов в России растёт в пределах инфляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 24 июля, замминистра транспорта Игорь Чалик.

"Мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание если и происходит, то в пределах инфляции. А когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи", — отметил он.

Минтранс опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров

Минтранс опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров

Ранее Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 40%. Как отметил всё тот же замглавы ведомства Игорь Чалик, стоимость перелёта внутри страны увеличилась в январе–мае на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот совладелец Внуково Виталий Ванцев с ним не согласен: он заявил, что авиабилеты на международные рейсы подорожают чуть ли не вполовину. По его словам, расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость технического обслуживания самолётов из-за западных санкций.

Обложка ©

Tomek Baginski / Unsplash

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минтранс РФ
  • Авиаперелеты
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров