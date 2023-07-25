Уголовник со стажем: Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девушки под Красноярском
МВД показало видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске
МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края. Кадры ведомство разместило в телеграм-канале.
Задержание подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске. Видео © Telegram / МВД Медиа
"Оперативниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из МУ МВД России "Красноярское" по подозрению в убийстве несовершеннолетней задержан 34-летний местный житель", — отметили в министерстве.
Как сообщили в МВД, задержанный был дважды судим за совершение особо тяжких преступлений, он вышел из мест лишения свободы несколько дней назад.
Лайф напоминает, что 24 июля в лесополосе Дивногорска нашли 16-летнюю девушку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого вскоре задержали.
Telegram / МВД Медиа