Уголовник со стажем: Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девушки под Красноярском

Как сообщили в МВД, задержанный был дважды судим за совершение особо тяжких преступлений, он вышел из мест лишения свободы несколько дней назад.

Лайф напоминает, что 24 июля в лесополосе Дивногорска нашли 16-летнюю девушку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого вскоре задержали.