Предприятиям Петербурга рекомендовали удалёнку на время саммита Россия – Африка

Предприятиям и организациям Санкт-Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы с 26 по 28 июля, в период проведения в городе саммита Россия – Африка. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

"Ждём в гости лидеров десятков государств, что потребует особых мер безопасности. Прошу петербуржцев проявить понимание", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" его слова.

Беглов добавил, что такие меры необходимы для снижения нагрузки транспорта на основных магистралях города. Это также позволит обеспечить корректную работу экстренных служб и общественного транспорта.