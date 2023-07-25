Предприятиям Петербурга рекомендовали удалёнку на время саммита Россия – Африка
Предприятиям и организациям Санкт-Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы с 26 по 28 июля, в период проведения в городе саммита Россия – Африка. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.
"Ждём в гости лидеров десятков государств, что потребует особых мер безопасности. Прошу петербуржцев проявить понимание", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" его слова.
Беглов добавил, что такие меры необходимы для снижения нагрузки транспорта на основных магистралях города. Это также позволит обеспечить корректную работу экстренных служб и общественного транспорта.
Напомним, в Санкт-Петербурге в конце этой рабочей недели пройдут саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о том, что на мероприятиях будут подписаны ряд важных соглашений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина запланировано большое количество двусторонних встреч в рамках саммита.
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