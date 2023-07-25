"Всегда весёлая, всем помогала": Одноклассница рассказала о жестоко убитой под Красноярском девушке
Одноклассница убитой в Дивногорске девушки рассказала, что та была доброй
Девочка, тело которой нашли с перерезанным горлом в лесу Красноярского края. Обложка © Telegram / SHOT
Убитая в городе Дивногорск в Красноярском крае 16-летняя девушка была доброй, весёлой, всем помогала. Об этом рассказала её одноклассница. По её словам, погибшая была из хорошей семьи, у неё было много друзей.
"Она была моей одноклассницей, безумно добрым и светлым человеком. Всегда весёлая, всем помогала, поднимала настроение. Училась она достаточно хорошо, у неё была тяга к знаниям. Талантливая, красиво пела, играла на гитаре", — рассказала девушка.
Как добавила она в беседе с "Газетой.ru", одноклассница была общительной и доверчивой, в любой компании находила общий язык.
Уголовник со стажем: Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девушки под Красноярском
Лайф напоминает, что 24 июля в лесополосе Дивногорска нашли 16-летнюю девушку с перерезанным горлом. Её почти двое суток искали силовики и волонтёры. 22 июля она ушла из дома в чёрном платье и белых босоножках, взяв с собой телефон. Местные СМИ писали, что девочка собиралась увидеться с подругой, но на встречу так и не пришла. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого вскоре задержали.