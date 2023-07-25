"Всегда весёлая, всем помогала": Одноклассница рассказала о жестоко убитой под Красноярском девушке

Убитая в городе Дивногорск в Красноярском крае 16-летняя девушка была доброй, весёлой, всем помогала. Об этом рассказала её одноклассница. По её словам, погибшая была из хорошей семьи, у неё было много друзей.

"Она была моей одноклассницей, безумно добрым и светлым человеком. Всегда весёлая, всем помогала, поднимала настроение. Училась она достаточно хорошо, у неё была тяга к знаниям. Талантливая, красиво пела, играла на гитаре", — рассказала девушка.

Как добавила она в беседе с "Газетой.ru", одноклассница была общительной и доверчивой, в любой компании находила общий язык.