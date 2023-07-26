6 фатальных ошибок в общении с мужчиной, из-за которых вы рискуете быть брошенной
Общение бывает похоже на словесный вальс. Но во время него женщины могут неосознанно "наступить" мужчине на язык так, что кавалер сбежит куда подальше. Вот шесть ужасных ошибок в общении с особями сильного пола, которые могут привести к одиночеству.
Общение часто называют ключом к успешным отношениям, но давайте посмотрим правде в глаза — иногда это больше похоже на преодоление вербальной полосы препятствий! Дамы полагают, что они могут профессионально "языком чесать" с любым человеком. Только вот забывают, что диалог с мужчинами всегда строится несколько иначе, нежели с подругами. Рассказываем, на каких роковых ошибках при общении с сильным полом чаще всего "спотыкаются" девушки.
1. Мысли вслух
Думать при мужчине вслух — провальная идея. Это доказал ещё олдскульный фильм: "Чего хотят женщины?". Мел Гибсон тогда чуть не поехал головой от потока мыслей девушек. Да, у женщин в голове крутится непрекращающийся мысленный цирк, но обнажение этого шапито повергает парней в шок. Женский поиск решения вопроса в стиле оглашённого потока сознания воспринимается мужчиной как бесконечная, а главное — утомительная болтовня, которую стоит пропускать мимо ушей. Или того хуже — как призыв о помощи. Если эта женская особенность пока нерешаема, то хотя бы предупредите молодого (или не очень) человека о том, что ваш монолог — это не призыв к решению проблем, а просто некоторого рода комментарии к жизни.
2. Говорить обо всём и сразу
Говорить с мужчиной обо всём сразу — фатальная женская ошибка. Фото © Shutterstock
Информационный поток между левым и правым полушарием у женщины мощнее: вот почему они могут рассказывать о нескольких вещах одновременно — иногда одним предложением. Однако искусство говорить о нескольких темах сразу мужчинам даётся куда сложнее. Представьте! Вы начинаете обсуждать планы на выходные, и, прежде чем это осознаёте, тут же переключаетесь на последние сплетни, причёску соседки и прогноз погоды. Этот разговорный вихрь может заставить вашего мужчину тут же убежать выгуливать собаку.
3. Перебивать — невежливо
Для мужчин перебивать в общении друг друга — это, можно сказать, вызов на словесную гладиаторскую арену. Они прерывают собеседника только тогда, когда настроены агрессивно или чувствуют конкуренцию. Для женщины же наоборот — постоянная подача реплик означает внимание к собеседнику. Чтобы избежать таких разговорных перепалок, говорите с мужчиной по очереди, как будто вы элегантные разговорные танцоры.
4. Говорить намёками
Женские намёки нервируют мужчин — это одна из ошибок, приводящих к расставанию. Фото © Shutterstock
Если бы намёки были спортом, то женщины стали в нём олимпийскими чемпионками! Дамы ходят на цыпочках вокруг своих желаний, ожидая, что мужчины расшифруют эти загадочные подсказки. Но, увы, кавалеры не умеют читать мысли, и ваши намёки иногда лучше отодвинуть на второй план, чтобы не было недопонимания. Кроме того, мужчин нервирует нехватка логики и целесообразности в разговоре "вокруг да около", они обвиняют женщин в том, что те сами не знают, о чём говорят. Итак, давайте овладеем искусством прямого общения и начнём говорить прямо, а не описаниями с "Алиэкспресса".
5. Наказывать мужчину молчанием, когда обиделась
Женщины используют слова, чтобы выказать участие и наладить отношения, и поэтому общение для дам своего рода награда. Молчание может быть золотом, но в отношениях запросто станет тактическим оружием массового поражения мужской психики. Вместо того чтобы высказать свои чувства, женщины уходят в крепость молчания, ожидая, что их партнёр расшифрует все их эмоции, как агент 007. Внимание, спойлер: особи мужского пола не обучены скрытой расшифровке эмоций!
6. Стремления прочитать его мысли
Читать мысли мужчин невозможно, как бы вам ни хотелось. Фото © Shutterstock
Если вы по какой-то причине стали читать мысли мужчин, то это лечится. Вы убеждены, что знаете, о чём он сейчас думает? Чтение мыслей — это навык, который лучше оставить супергероям и экстрасенсам. Вступайте в открытое общение, там тоже бывает приятно.
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