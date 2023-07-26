6 фатальных ошибок в общении с мужчиной, из-за которых вы рискуете быть брошенной

Общение часто называют ключом к успешным отношениям, но давайте посмотрим правде в глаза — иногда это больше похоже на преодоление вербальной полосы препятствий! Дамы полагают, что они могут профессионально "языком чесать" с любым человеком. Только вот забывают, что диалог с мужчинами всегда строится несколько иначе, нежели с подругами. Рассказываем, на каких роковых ошибках при общении с сильным полом чаще всего "спотыкаются" девушки.

1. Мысли вслух

Думать при мужчине вслух — провальная идея. Это доказал ещё олдскульный фильм: "Чего хотят женщины?". Мел Гибсон тогда чуть не поехал головой от потока мыслей девушек. Да, у женщин в голове крутится непрекращающийся мысленный цирк, но обнажение этого шапито повергает парней в шок. Женский поиск решения вопроса в стиле оглашённого потока сознания воспринимается мужчиной как бесконечная, а главное — утомительная болтовня, которую стоит пропускать мимо ушей. Или того хуже — как призыв о помощи. Если эта женская особенность пока нерешаема, то хотя бы предупредите молодого (или не очень) человека о том, что ваш монолог — это не призыв к решению проблем, а просто некоторого рода комментарии к жизни.

2. Говорить обо всём и сразу

Говорить с мужчиной обо всём сразу — фатальная женская ошибка. Фото © Shutterstock

Информационный поток между левым и правым полушарием у женщины мощнее: вот почему они могут рассказывать о нескольких вещах одновременно — иногда одним предложением. Однако искусство говорить о нескольких темах сразу мужчинам даётся куда сложнее. Представьте! Вы начинаете обсуждать планы на выходные, и, прежде чем это осознаёте, тут же переключаетесь на последние сплетни, причёску соседки и прогноз погоды. Этот разговорный вихрь может заставить вашего мужчину тут же убежать выгуливать собаку.

3. Перебивать — невежливо

Для мужчин перебивать в общении друг друга — это, можно сказать, вызов на словесную гладиаторскую арену. Они прерывают собеседника только тогда, когда настроены агрессивно или чувствуют конкуренцию. Для женщины же наоборот — постоянная подача реплик означает внимание к собеседнику. Чтобы избежать таких разговорных перепалок, говорите с мужчиной по очереди, как будто вы элегантные разговорные танцоры.

4. Говорить намёками

Женские намёки нервируют мужчин — это одна из ошибок, приводящих к расставанию. Фото © Shutterstock

Если бы намёки были спортом, то женщины стали в нём олимпийскими чемпионками! Дамы ходят на цыпочках вокруг своих желаний, ожидая, что мужчины расшифруют эти загадочные подсказки. Но, увы, кавалеры не умеют читать мысли, и ваши намёки иногда лучше отодвинуть на второй план, чтобы не было недопонимания. Кроме того, мужчин нервирует нехватка логики и целесообразности в разговоре "вокруг да около", они обвиняют женщин в том, что те сами не знают, о чём говорят. Итак, давайте овладеем искусством прямого общения и начнём говорить прямо, а не описаниями с "Алиэкспресса".

5. Наказывать мужчину молчанием, когда обиделась

Женщины используют слова, чтобы выказать участие и наладить отношения, и поэтому общение для дам своего рода награда. Молчание может быть золотом, но в отношениях запросто станет тактическим оружием массового поражения мужской психики. Вместо того чтобы высказать свои чувства, женщины уходят в крепость молчания, ожидая, что их партнёр расшифрует все их эмоции, как агент 007. Внимание, спойлер: особи мужского пола не обучены скрытой расшифровке эмоций!

6. Стремления прочитать его мысли

Читать мысли мужчин невозможно, как бы вам ни хотелось. Фото © Shutterstock