Выпавший из окна сын Ефремова пошёл на поправку
Mash: Николая Ефремова перевели в обычную палату из реанимационного отделения
Николай Ефремов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Сына актёра Михаила Ефремова Николая перевели в обычную палату из реанимационного отделения. Как сообщает Mash, на данный момент состояние выпавшего из окна актёра стабильно.
Уточняется, что артист находится в сознании, он общается с медиками. Николай даже пытается сидеть на кровати, с ним проводят занятия для профилактики пролежней.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве. Сообщалось, что в его крови были найдены наркотики. Николаю за одну ночь провели сразу две операции — срастили кости таза и бёдер. По словам супруги артиста, он страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Недавно также стало известно, что у Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность.