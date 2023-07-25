Выпавший из окна сын Ефремова пошёл на поправку

Сына актёра Михаила Ефремова Николая перевели в обычную палату из реанимационного отделения. Как сообщает Mash , на данный момент состояние выпавшего из окна актёра стабильно.

Уточняется, что артист находится в сознании, он общается с медиками. Николай даже пытается сидеть на кровати, с ним проводят занятия для профилактики пролежней.