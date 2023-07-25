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25 июля, 17:09

Выпавший из окна сын Ефремова пошёл на поправку

Mash: Николая Ефремова перевели в обычную палату из реанимационного отделения

<p>Николай Ефремов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Николай Ефремов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сына актёра Михаила Ефремова Николая перевели в обычную палату из реанимационного отделения. Как сообщает Mash, на данный момент состояние выпавшего из окна актёра стабильно.

Уточняется, что артист находится в сознании, он общается с медиками. Николай даже пытается сидеть на кровати, с ним проводят занятия для профилактики пролежней.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве. Сообщалось, что в его крови были найдены наркотики. Николаю за одну ночь провели сразу две операции — срастили кости таза и бёдер. По словам супруги артиста, он страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Недавно также стало известно, что у Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность.

Илья Суриков
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