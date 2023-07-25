Производитель Knorr, Rexona и Dove объяснил отказ уходить из России

В британской компании Unilever (бренды Knorr, Rexona, Dove) считают, что уходить с российского рынка неправильно, предпочтительный вариант — ограниченная работа бизнеса. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Хайн Шумахер. По его мнению, существует несколько вариантов работы в России, первый — забросить бизнес, что может привести к его национализации.

"Вторая опция — продать наш бизнес, однако реальность такова, что мы не смогли найти подходящее решение, которое бы соответствовало нашим заявленным целям. Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, в то время как финальный вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох", — приводит слова Шумахера Reuters.

Руководитель компании также сообщил, что не общался с российским кабмином после того, как доли иностранных владельцев в структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании "Балтика" 16 июля передали под временное управление Росимущества.