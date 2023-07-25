Регион

Уведомления отключены

25 июля, 19:01

Производитель Knorr, Rexona и Dove объяснил отказ уходить из России

Reuters: В Unilever заявили, что покидать российский рынок неправильно

В британской компании Unilever (бренды Knorr, Rexona, Dove) считают, что уходить с российского рынка неправильно, предпочтительный вариант — ограниченная работа бизнеса. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Хайн Шумахер. По его мнению, существует несколько вариантов работы в России, первый — забросить бизнес, что может привести к его национализации.

"Вторая опция — продать наш бизнес, однако реальность такова, что мы не смогли найти подходящее решение, которое бы соответствовало нашим заявленным целям. Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, в то время как финальный вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох", — приводит слова Шумахера Reuters.

Руководитель компании также сообщил, что не общался с российским кабмином после того, как доли иностранных владельцев в структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании "Балтика" 16 июля передали под временное управление Росимущества.

Украина объявила производителя Domestos и Lipton "спонсором войны" за работу в России

Украина объявила производителя Domestos и Lipton "спонсором войны" за работу в России

Лайф напоминает: в марте 2022 года стало известно, что один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии Unilever приостановит экспорт продукции в Россию. Такое решение в компании приняли в связи с проведением специальной военной операции на Украине. А в июле 2023-го сообщалось, что Unilever решила остаться работать в РФ для обеспечения внутреннего рынка.

Обложка ©

ТАСС / AP / Tatan Syuflana

Никита Осипов
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров