США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
CNN: США обеспокоены, что ситуация с Ридом может повлиять на обмен заключёнными
Участие бывшего морского пехотинца США Тревора Рида в боевых действиях на Украине всерьёз встревожило Вашингтон. По данным телекомпании CNN, Америка обеспокоена тем, что этот факт может негативно отразиться на перспективе возвращения на родину находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.
"Речь идёт о поступке, который данное лицо [Тревор Рид] совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана", — сообщил источник телекомпании и добавил, что США, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.
Напомним, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который был участником обмена пленными с Россией, вступил в боевые действия на стороне Украины и был ранен. После ранения он был эвакуирован при содействии некоммерческой организации и теперь получает лечение в Германии.
Экс-морпеха Тревора Рида приговорили к девяти годам колонии в России в 2020 году. В августе 2019-го он повёл себя агрессивно на улице и оказал сопротивление при задержании. По пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП. Летом 2021 года американца этапировали из московского СИЗО-5 отбывать наказание в мордовской колонии. В апреле 2022 года его обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда