США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией

Участие бывшего морского пехотинца США Тревора Рида в боевых действиях на Украине всерьёз встревожило Вашингтон. По данным телекомпании CNN, Америка обеспокоена тем, что этот факт может негативно отразиться на перспективе возвращения на родину находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.

"Речь идёт о поступке, который данное лицо [Тревор Рид] совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана", — сообщил источник телекомпании и добавил, что США, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.