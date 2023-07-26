Слуцкий не исключил, что история с Тревором Ридом помешает обменам с США

История с американским морпехом Тревором Ридом, который был осуждён в России, а затем отправился воевать за Украину, может негативно сказаться на обменах заключёнными между Москвой и Вашингтоном. Такого развития событий не исключил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Возможно, и помешает, потому что это очень негативная ситуация, будем принимать решение в каждом отдельном случае. Мы обязаны защищать и возвращать каждого своего гражданина, а что происходит дальше с теми, на кого мы обменяли, — это дело их убеждений и их совести", — подчеркнул парламентарий.