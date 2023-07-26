Слуцкий не исключил, что история с Тревором Ридом помешает обменам с США
История с американским морпехом Тревором Ридом, который был осуждён в России, а затем отправился воевать за Украину, может негативно сказаться на обменах заключёнными между Москвой и Вашингтоном. Такого развития событий не исключил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий не исключил, что история с Тревором Ридом помешает обменам с США. Видео © LIFE
"Возможно, и помешает, потому что это очень негативная ситуация, будем принимать решение в каждом отдельном случае. Мы обязаны защищать и возвращать каждого своего гражданина, а что происходит дальше с теми, на кого мы обменяли, — это дело их убеждений и их совести", — подчеркнул парламентарий.
Лайф напоминает, что бывшего морпеха США Тревора Рида в июле 2020 года приговорили в России к девяти годам колонии. Он получил срок из-за нападения на полицейских в 2019 году. Летом 2021 года американца этапировали из московского СИЗО-5 отбывать наказание в мордовской колонии. А в апреле 2022 года его обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко. На днях стало известно, что Тревор Рид вступил в боевые действия на стороне Украины и был ранен.
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