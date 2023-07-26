Утяшева расстроилась, что не встретила привидений в Михайловском замке

Титулованная российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, блогер и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своих любимых местах в Санкт-Петербурге. В городе на Неве звезда бывает чаще всего по работе, вдоволь погулять удаётся редко, но, если такой счастливый день всё-таки случается, Эрмитаж входит в обязательную программу.

"Я очень люблю Эрмитаж. По нему можно ходить вечно, и не имеет значения, сколько раз вы здесь бывали. Всегда найдётся что-то новое: зал, до которого раньше не добирались, необычная картина, на которую не обращали внимания", — приводит слова спортсменки газета "Петербургский дневник".

Летом Утяшева советует обязательно выбираться в Петергоф. Кстати, туда приятнее добираться по воде, чем на машине, — "Метеор" отплывает прямо от её любимого Эрмитажа. А вечер в Мариинке, по её словам, скрасит визит в Петербург в любое время года и при любой погоде.

"В последней поездке мы побывали в Михайловском замке. Место необычное, даже в какой-то степени загадочное, поэтому интересно послушать экскурсию. А привидений мы так и не встретили", — поделилась Утяшева.