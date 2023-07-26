Француз арестован за угрозы перерезать горло премьер-министру Элизабет Борн

Сотрудники правоохранительных органов 25 июля произвели арест 30-летнего мужчины, который грозился перерезать горло премьер-министру Франции Элизабет Борн. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в полиции.

"Во вторник в коммуне Каррьер-су-Пуасси (департамент Ивелин) был арестован мужчина, угрожавший убить премьер-министра Франции Элизабет Борн", — сказано в сообщении.

Задержанный, который публиковал свои угрозы в сторону Борн на сайте резиденции премьер-министра, ранее находился под стражей полицейских. Он уже признал перед следователями свою вину и объяснил свои действия проблемами с алкоголем и психической нестабильностью, которую, вдобавок, усугубили народные беспорядки, недавно прокатившиеся по французским улицам.