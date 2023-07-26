Француз арестован за угрозы перерезать горло премьер-министру Элизабет Борн
AFP: Мужчина, угрожавший убить премьера Франции Элизабет Борн, арестован
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Фото © Getty Images / Daniel Pier
Сотрудники правоохранительных органов 25 июля произвели арест 30-летнего мужчины, который грозился перерезать горло премьер-министру Франции Элизабет Борн. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в полиции.
"Во вторник в коммуне Каррьер-су-Пуасси (департамент Ивелин) был арестован мужчина, угрожавший убить премьер-министра Франции Элизабет Борн", — сказано в сообщении.
Задержанный, который публиковал свои угрозы в сторону Борн на сайте резиденции премьер-министра, ранее находился под стражей полицейских. Он уже признал перед следователями свою вину и объяснил свои действия проблемами с алкоголем и психической нестабильностью, которую, вдобавок, усугубили народные беспорядки, недавно прокатившиеся по французским улицам.
Источник агентства уточнил, что во время обыска в доме арестованного не нашли оружия, но изъяли компьютерное оборудование. А ещё выяснилось, что в декабре 2022 года именно этот мужчина угрожал убийством сотруднику одной из французских компаний, тогда при обыске его жилища следователи нашли мачете.
Массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки.