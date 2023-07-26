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26 июля, 17:44

Француз арестован за угрозы перерезать горло премьер-министру Элизабет Борн

AFP: Мужчина, угрожавший убить премьера Франции Элизабет Борн, арестован

<p>Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Фото © Getty Images / Daniel Pier</p>

Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Фото © Getty Images / Daniel Pier

Сотрудники правоохранительных органов 25 июля произвели арест 30-летнего мужчины, который грозился перерезать горло премьер-министру Франции Элизабет Борн. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в полиции.

"Во вторник в коммуне Каррьер-су-Пуасси (департамент Ивелин) был арестован мужчина, угрожавший убить премьер-министра Франции Элизабет Борн", сказано в сообщении.

Задержанный, который публиковал свои угрозы в сторону Борн на сайте резиденции премьер-министра, ранее находился под стражей полицейских. Он уже признал перед следователями свою вину и объяснил свои действия проблемами с алкоголем и психической нестабильностью, которую, вдобавок, усугубили народные беспорядки, недавно прокатившиеся по французским улицам.

Источник агентства уточнил, что во время обыска в доме арестованного не нашли оружия, но изъяли компьютерное оборудование. А ещё выяснилось, что в декабре 2022 года именно этот мужчина угрожал убийством сотруднику одной из французских компаний, тогда при обыске его жилища следователи нашли мачете.

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Массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки.

Юрий Лысенко
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