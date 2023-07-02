Неизвестные атаковали дом мэра Л'Ай-ле-Роз во Франции и напали на его семью

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил, что неизвестные совершили нападение на его дом и попытались устроить пожар, в результате супруга и дети чиновника пострадали. Об этом он написал в Twitter.

"Этой ночью <...> на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения. Моя жена и двое моих детей в состоянии шока и ранены", — говорится в его заявлении.