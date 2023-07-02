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2 июля, 07:41

Неизвестные атаковали дом мэра Л'Ай-ле-Роз во Франции и напали на его семью

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз заявил о нападении на его дом

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил, что неизвестные совершили нападение на его дом и попытались устроить пожар, в результате супруга и дети чиновника пострадали. Об этом он написал в Twitter.

"Этой ночью <...> на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения. Моя жена и двое моих детей в состоянии шока и ранены", говорится в его заявлении.

Жанбрюн уточнил, что атака произошла глубокой ночью, злоумышленники были на автомобиле и на нём попытались протаранить его дом. О состоянии пострадавших членов семьи мэр не сообщает. По данным BFMTV, прокуратура приступила к расследованию, дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

Французам, чьи дети участвуют в беспорядках, пригрозили тюремным сроком

Французам, чьи дети участвуют в беспорядках, пригрозили тюремным сроком

Напомним, массовые беспорядки охватили Францию после того, как 27 июня полицейский застрелил в пригороде Парижа 17-летнего подростка за рулём автомобиля во время рядовой проверки документов. По версии правоохранителей, водитель якобы оказал сопротивление. Французы потребовали наказать стража порядка и вышли на акцию протеста, которая вылилась в беспорядки. На данный момент задержано более 480 человек. Французские политики призывают ограничить доступ в социальные сети на время волнений.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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