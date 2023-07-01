Французам, чьи дети участвуют в беспорядках, пригрозили тюремным сроком
Минюст Франции: Родителям, чьи дети участвуют в беспорядках, грозит тюрьма
Французам, чьи несовершеннолетние дети участвуют в массовых беспорядках, грозит два года лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро. Об этом в ходе пресс-конференции напомнил глава французского Минюста Эрик Дюпон-Моретти.
"Родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро", — отметил он.
Во французском обществе уже начали обвинять правоохранителей в нарушении гражданских свобод. При этом Дюпон-Моретти заявил, что родители должны отвечать за собственных детей, так как "их воспитание не входит в обязанности государства".
Уже четыре дня во Франции не стихают протесты. Всё из-за убийства при задержании, которое произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Во время попытки задержать парня тот оказал сопротивление и снова нажал на газ — в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Известно, что только за последнюю ночь по всей стране задержали около тысячи протестующих. Убитого юношу сегодня похоронили.
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