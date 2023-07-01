Французам, чьи дети участвуют в беспорядках, пригрозили тюремным сроком

Французам, чьи несовершеннолетние дети участвуют в массовых беспорядках, грозит два года лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро. Об этом в ходе пресс-конференции напомнил глава французского Минюста Эрик Дюпон-Моретти.

"Родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро", — отметил он.