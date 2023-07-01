Во Франции похоронили подростка, убийство которого вызвало массовые беспорядки по стране

В парижском пригороде Нантере начались похороны 17-летнего подростка, который был убит полицейским. Об этом сообщает местная газета Le Monde.

Проститься с погибшим собралось множество людей. Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети.

Вход на траурную церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодёжи, которые не пускают незнакомых людей. При этом журналистов просят покинуть территорию. По данным издания, семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер.