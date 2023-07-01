Во Франции похоронили подростка, убийство которого вызвало массовые беспорядки по стране
Во Франции начались похороны убитого полицейским 17-летнего подростка
В парижском пригороде Нантере начались похороны 17-летнего подростка, который был убит полицейским. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
Проститься с погибшим собралось множество людей. Похороны начались в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере, позднее церемония продолжится в местной мечети.
Вход на траурную церемонию контролирует "импровизированная служба безопасности" из местных мужчин и молодёжи, которые не пускают незнакомых людей. При этом журналистов просят покинуть территорию. По данным издания, семья погибшего подростка ранее выражала желание, чтобы церемония прошла в частном порядке вдали от камер.
Лайф напоминает, что резонансное убийство при задержании произошло в пригороде Парижа 27 июня. 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, принёс извинения семье погибшего. Также сообщалось, что во Франции силовики за минувшую ночь задержали 994 участника беспорядков, которые начались после убийства подростка.
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