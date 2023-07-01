Организаторов беспорядков во Франции будут вычислять по IP-адресам
Минюст Франции запросит у провайдеров IP-адреса лидеров беспорядков в Snapchat
Минюст Франции собирается запрашивать у интернет-провайдеров IP-адреса всех, кто в приложении Snapchat призывает, организовывает или координирует массовые беспорядки в стране. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Эрик Дюпон-Моретти.
Вместе с тем он предупредил всех детей, размещающих короткие ролики о протестах в Snapchat, о том, что каждого опубликовавшего экстремистский контент всё равно вычислят, даже если на это потребуется чуть больше времени, чем несколько дней.
"Пусть они не думают, что они могут использовать Snapchat, прячась, и что они могут свободно писать всё, что хотят", — подчеркнул глава Минюста Франции.
Уже четыре дня во Франции не стихают протесты. Всё из-за убийства при задержании, которое произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Во время попытки задержать парня тот оказал сопротивление и снова нажал на газ — в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Известно, что только за последнюю ночь по всей стране задержали около тысячи протестующих. Убитого юношу сегодня похоронили.
Getty Images / Abdulmonam Eassa