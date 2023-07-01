Регион

Уведомления отключены

1 июля, 17:40

Организаторов беспорядков во Франции будут вычислять по IP-адресам

Минюст Франции запросит у провайдеров IP-адреса лидеров беспорядков в Snapchat

Минюст Франции собирается запрашивать у интернет-провайдеров IP-адреса всех, кто в приложении Snapchat призывает, организовывает или координирует массовые беспорядки в стране. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Эрик Дюпон-Моретти.

Вместе с тем он предупредил всех детей, размещающих короткие ролики о протестах в Snapchat, о том, что каждого опубликовавшего экстремистский контент всё равно вычислят, даже если на это потребуется чуть больше времени, чем несколько дней.

"Пусть они не думают, что они могут использовать Snapchat, прячась, и что они могут свободно писать всё, что хотят", — подчеркнул глава Минюста Франции.

Во Франции за четыре дня протестов разграбили 250 табачных лавок и 200 магазинов

Во Франции за четыре дня протестов разграбили 250 табачных лавок и 200 магазинов

Уже четыре дня во Франции не стихают протесты. Всё из-за убийства при задержании, которое произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Во время попытки задержать парня тот оказал сопротивление и снова нажал на газ — в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Известно, что только за последнюю ночь по всей стране задержали около тысячи протестующих. Убитого юношу сегодня похоронили.

Обложка ©

Getty Images / Abdulmonam Eassa

Наталья Исакова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров