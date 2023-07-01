Организаторов беспорядков во Франции будут вычислять по IP-адресам

Минюст Франции собирается запрашивать у интернет-провайдеров IP-адреса всех, кто в приложении Snapchat призывает, организовывает или координирует массовые беспорядки в стране. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Эрик Дюпон-Моретти.

Вместе с тем он предупредил всех детей, размещающих короткие ролики о протестах в Snapchat, о том, что каждого опубликовавшего экстремистский контент всё равно вычислят, даже если на это потребуется чуть больше времени, чем несколько дней.