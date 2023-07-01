Во Франции за четыре дня протестов разграбили 250 табачных лавок и 200 магазинов

За четыре дня массовых беспорядков во Франции протестующие разграбили 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минэкономики Брюно Лё Мэр.

"Ещё слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены", — сказал он.