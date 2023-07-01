Во Франции за четыре дня протестов разграбили 250 табачных лавок и 200 магазинов
За четыре дня массовых беспорядков во Франции протестующие разграбили 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минэкономики Брюно Лё Мэр.
"Ещё слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены", — сказал он.
По словам министра, гражданам, чей бизнес пострадал в ходе беспорядков, дадут больше времени на решение вопросов со страховыми компаниями.
Уже четыре дня во Франции не стихают протесты. Всё из-за убийства при задержании, которое произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Во время попытки задержать парня тот оказал сопротивление и снова нажал на газ — в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Из-за этого массовые беспорядки начались по всей Франции, а президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Известно, что только за последнюю ночь по всей стране задержали около тысячи протестующих. Убитого юношу сегодня похоронили.
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