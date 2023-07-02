Число арестованных во Франции в ночь на воскресенье превысило 480 человек

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции за минувшую ночь увеличилось до 486, пишет AFP со ссылкой на МВД страны. Среди причин, в частности, ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

"В 03:30 утра (04:30 по Москве. — Прим. Лайфа.) Министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьёзных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия", — говорится в опубликованном сообщении.