Число арестованных во Франции в ночь на воскресенье превысило 480 человек
AFP: Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило 480
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции за минувшую ночь увеличилось до 486, пишет AFP со ссылкой на МВД страны. Среди причин, в частности, ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.
"В 03:30 утра (04:30 по Москве. — Прим. Лайфа.) Министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьёзных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, массовые беспорядки во Франции начались после убийства в пригороде Парижа полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался остановиться для проверки документов и оказал сопротивление. Уже несколько дней протестующие сжигают машины, строят баррикады и дерутся с силовиками. Тем временем погибшего подростка уже похоронили, а французские политики призывают ограничить доступ в социальные сети на время волнений.