Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков
Лидер Коммунистической партии Франции Руссель призвал отключить соцсети в стране
Социальные сети на время массовых беспорядков во Франции должны быть отключены. С такой инициативой выступил лидер французской Коммунистической партии Фабьен Руссель.
В интервью радио France Info он заявил, что многие наживаются на данных беспорядках через социальные сети, поэтому их роль необходимо изучить. По словам Русселя, пока в стране жарко, их следует отрезать.
"Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению", — пояснил он.
Уже четыре дня во Франции не стихают протесты. Всё из-за убийства при задержании, которое произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Во время попытки задержать парня тот оказал сопротивление и снова нажал на газ — в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Убитого юношу сегодня похоронили.
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