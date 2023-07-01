Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков

В интервью радио France Info он заявил, что многие наживаются на данных беспорядках через социальные сети, поэтому их роль необходимо изучить. По словам Русселя, пока в стране жарко, их следует отрезать.

Уже четыре дня во Франции не стихают протесты. Всё из-за убийства при задержании, которое произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться для проверки документов. Во время попытки задержать парня тот оказал сопротивление и снова нажал на газ — в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь. Подросток по имени Нахель скончался. Убитого юношу сегодня похоронили.