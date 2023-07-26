ФРС США подняла ставку до максимума с 2001 года

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку для федеральных фондов на 25 базовых пунктов (б.п.): с 5–5,25% до 5,25–5,5% годовых. После этой меры значение ставки стало максимальным с начала 2001 года. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Решение не стало неожиданностью. Неделю назад были опубликованы результаты опроса экономистов, все без исключения рецензенты которого сошлись во мнении, что ставка увеличится на 25 б.п., но повышение станет последним в нынешнем цикле финансовой политики США.