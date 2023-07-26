ФРС США подняла ставку до максимума с 2001 года
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базовых пунктов
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку для федеральных фондов на 25 базовых пунктов (б.п.): с 5–5,25% до 5,25–5,5% годовых. После этой меры значение ставки стало максимальным с начала 2001 года. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.
Решение не стало неожиданностью. Неделю назад были опубликованы результаты опроса экономистов, все без исключения рецензенты которого сошлись во мнении, что ставка увеличится на 25 б.п., но повышение станет последним в нынешнем цикле финансовой политики США.
Следующее заседание по вопросу ставки пройдёт 19–20 сентября. Экономисты, основываясь на данных инструмента FedWatch, прогнозируют, что на будущем собрании ставку оставят на нынешнем уровне. Впрочем, член совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер высказал мнение, что позже в 2023 году вполне может потребоваться ещё одно повышение ставки на 25 б.п.
Напомним, на предыдущем (июньском) заседании ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых. А в мае она была повышена до максимума с 2006 года.
Getty Images / Manny Ceneta