Глава АвтоВАЗа рассказал, какие модели LADA будут экспортировать в Африку

Сразу несколько моделей Lada, как ожидается, будут пользоваться спросом в Африке. Об этом Лайфу в кулуарах экономического форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о продажах Lada в Африку. Видео © LIFE

"Конечно, да! И не одна. Конечно, традиционно пользуются спросом "нивы", причём в классическом варианте: и "Нива Legend", и "Нива Travel", причём в формате пикапчика. Но наш флагман — это Vesta, причём та модель, которую мы уже представили на Петербургском экономическом форуме, и Lada Aura, я надеюсь, тоже найдут своих покупателей", — ответил президент АвтоВАЗа на вопрос о том, какие именно модели будут популярны в Африке.

Вместе с тем Соколов уточнил, что пока что продажи в Африку ещё не начались. Впрочем, именно для того, чтобы решать такие вопросы, и создан экономический форум, на котором можно завязать новые контакты. Собеседник Лайфа добавил, что с начала своего основания ещё в советские времена АвтоВАЗ продал порядка 150 тысяч автомобилей в Африку, из которых около 95 тысяч купил Египет. Сейчас начинается новый этап сотрудничества компании с Африканским континентом, а проходящий саммит может дать ему мощный старт, заключил Соколов.