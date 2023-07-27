Глава АвтоВАЗа рассказал, какие модели LADA будут экспортировать в Африку
Глава АвтоВАЗа Соколов: Vesta и Aura — флагманские модели для экспорта в Африку
Сразу несколько моделей Lada, как ожидается, будут пользоваться спросом в Африке. Об этом Лайфу в кулуарах экономического форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о продажах Lada в Африку. Видео © LIFE
"Конечно, да! И не одна. Конечно, традиционно пользуются спросом "нивы", причём в классическом варианте: и "Нива Legend", и "Нива Travel", причём в формате пикапчика. Но наш флагман — это Vesta, причём та модель, которую мы уже представили на Петербургском экономическом форуме, и Lada Aura, я надеюсь, тоже найдут своих покупателей", — ответил президент АвтоВАЗа на вопрос о том, какие именно модели будут популярны в Африке.
Вместе с тем Соколов уточнил, что пока что продажи в Африку ещё не начались. Впрочем, именно для того, чтобы решать такие вопросы, и создан экономический форум, на котором можно завязать новые контакты. Собеседник Лайфа добавил, что с начала своего основания ещё в советские времена АвтоВАЗ продал порядка 150 тысяч автомобилей в Африку, из которых около 95 тысяч купил Египет. Сейчас начинается новый этап сотрудничества компании с Африканским континентом, а проходящий саммит может дать ему мощный старт, заключил Соколов.
Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие подтвердили 49 из 54 стран Африки. Так, в Северную столицу прибыло 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Пять стран будут представлены на посольском уровне. Кроме того, на саммите будут присутствовать буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки. Президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.
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