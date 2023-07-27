Трихолог раскрыла секрет, как провести пилинг кожи головы и не поплатиться волосами

Пилинг кожи головы является неотъемлемой частью ухода, он позволяет достичь здорового и красивого внешнего вида волос. Пилинг помогает избавиться от зуда, жирности кожи и перхоти. Однако есть у этой процедуры и подводные камни. На что обратить внимание, чтобы не поплатиться шевелюрой, Лайфу рассказала врач – дерматолог-миколог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Мария Васильева.

"Избыточная жирность кожи головы, частое использование укладочных средств, неправильно подобранный шампунь и редкое мытьё головы могут стать причиной развития себорейного дерматита, который проявляется перхотью, зудом и выпадением волос. Для предотвращения этих неприятных симптомов необходимо не только мыть кожу головы при необходимости, но и использовать специализированные средства для ухода, такие как пилинг", — рассказала медик.

Плюсов у этой процедуры много: благодаря составу, включающему кислоты, пилинг оказывает мягкое, но при этом глубокое очищающее действие, снимает шелушение, нормализует секрецию сальных желёз, улучшает кровоснабжение, что в свою очередь улучшает качество кожи головы, усиливает рост и уменьшает выпадение волос.

Однако иногда использование пилинга может привести к нежелательным побочным эффектам для длины шевелюры. Чтобы этого не происходило, нужно использовать маску для волос.

"При проведении этой процедуры необходимо наносить маску на всю длину волос. Маска обеспечивает дополнительную защиту волос от потенциально повреждающего действия кислот, которые могут негативно повлиять на кутикулу волоса при мытье головы. Таким образом, использование маски помогает минимизировать риск повреждения волос и поддерживает их здоровье и красоту", — добавила Васильева.