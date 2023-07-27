Европейский центробанк повысил ставку до максимума с 2008 года

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о том, что поднимает три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Соответствующее заявление опубликовано по итогам заседания совета регулятора.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к её среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", — отмечается в тексте.