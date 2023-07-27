Европейский центробанк повысил ставку до максимума с 2008 года
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о том, что поднимает три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Соответствующее заявление опубликовано по итогам заседания совета регулятора.
"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к её среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", — отмечается в тексте.
Теперь базовая процентная ставка выросла до отметки в 4,25% годовых, ставка по депозитам достигла 3,75%, а по краткосрочным кредитам ЕЦБ зафиксирована на уровне в 4,5%. В предыдущий раз ставка находилась на этом уровне в 2008 году.
Напомним, ещё в марте глава ЕЦБ Лагард призналась пранкерам, что не видит конца инфляции в Европе из-за санкций против РФ. По оценкам экспертов, самые высокие показатели продовольственной инфляции в июне зафиксированы в Венгрии (29,3%) и Сербии (22,1%). Также неблагоприятная ситуация сложилась в Эстонии (19,5%), Словакии (18,9%) и Румынии (17,9%). А в России, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, инфляция держится на уровне в 2,9%. Это один из самых низких показателей в мире.
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