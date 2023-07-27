Эксперт назвал коренное отличие подхода РФ и Запада к отношениям с Африкой

Россия запустила не просто большое взаимодействие на уровне государственной политики с Африканским континентом, но и планомерно продолжает его. Очередной саммит, экономический и гуманитарный форум Россия – Африка — лишь подтверждение этому. Об этом Лайфу рассказал руководитель консалтингового агентства GR Group Андрей Громов, отметив также коренное отличие подхода РФ и Запада к отношениям с этим регионом.

"Сам континент уникален той моделью, к сожалению, самой плохой, когда он был фактически полностью колонизирован европейцами и разделён искусственно. Такой западный колониальный путь взаимодействия с Африкой резко контрастирует с российским — цивилизационным и цивилизованным. Конечно же, мы не можем приходить на континент в тех же форматах, в которых там работают европейцы. Наша позиция всегда состояла в обеспечении процветания народа", — подчеркнул эксперт.

При этом Россия готова обеспечивать плотное долгосрочное взаимодействие в континенте. А российские компании имеют большой потенциал для работы на континенте, особенно в сфере энергетики и инфраструктуры, добавил Громов.

"Я уверен, что в ближайшие годы мы можем получить не только десятипроцентный, но и гораздо более высокий показатель прироста товарооборота между нашими странами. Это полтора миллиарда человек — огромный рынок и огромный запрос", — заключил собеседник Лайфа.