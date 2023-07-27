Россия вынесла киевские методы террора на обсуждение Совбеза ООН

Россия запросила проведение очередного заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Дмитрий Полянский. На повестку вынесено использование Киевом террористических методов в ходе своего противостояния с Россией. Заседание назначено на понедельник, 31 июля.