Россия вынесла киевские методы террора на обсуждение Совбеза ООН
Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за террористических методов Киева
Россия запросила проведение очередного заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Дмитрий Полянский. На повестку вынесено использование Киевом террористических методов в ходе своего противостояния с Россией. Заседание назначено на понедельник, 31 июля.
"Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины", — написал дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности международной организации. По его словам, британцы пытаются навязать Совбезу собственную повестку. Это произошло после того, как Россия ранее отказалась выступать на заседании ООН по Черноморской инициативе в знак протеста против попытки отстранить епископа Гедеона от участия в нём. Полянский подчеркнул, что британское председательство единолично приняло решение о недопуске наместника Десятинного монастыря и что "это абсолютно искусственно".