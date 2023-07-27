Захарова: Африканским странам угрожали отказом в поддержке МВФ из-за связей с Россией
Запад угрожал африканским странам отказом в поддержке МВФ из-за связей с Россией. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
"Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка", — отметила она.
Ранее и в Кремле отмечали, что многие африканские страны подвергались беспрецедентному давлению со стороны ряда западных государств, в том числе США и Франции, перед саммитом Россия – Африка. О том, что с западным влиянием на Африканском континенте необходимо покончить, заявила и внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, которая примет участие в сессиях саммита в Санкт-Петербурге.
Как уже сообщал Лайф, саммит Россия – Африка является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня нашего взаимовыгодного партнёрства, отвечающего вызовам XXI века. Цель мероприятия — способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.