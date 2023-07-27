Захарова: Африканским странам угрожали отказом в поддержке МВФ из-за связей с Россией

Запад угрожал африканским странам отказом в поддержке МВФ из-за связей с Россией. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка", — отметила она.