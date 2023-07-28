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28 июля, 01:31

Родителям дали совет, как усадить подростка за уроки на каникулах

Психолог Гришина посоветовала поощрять подростков за занятия на каникулах

Каждый подросток имеет право отдыхать летом и проводить каникулы так, как ему хочется. Но если родители хотят добиться выполнения ребёнком заданного ему домашнего задания, нужно обсудить это с самим школьником, заявила психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

"Пригласите ребёнка как равного партнёра обсудить, как выстроить его учебный график в августе. Начать можно с вопроса, сколько времени в день он готов тратить на домашнее задание, — пояснила эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru".

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Также, по мнению психолога, важно поощрить ребёнка за выполненные задания и определить, что он получит в награду за труд. Например, можно предложить ему поехать на дачу к другу или освободить от части домашних дел. В этом вопросе лучше посоветоваться с подростком — так он будет понимать, что у него есть выбор, а значит, он сам ответственен за свои решения.

А ранее нейропсихолог Диана Лобанова назвала три способа помочь ребёнку завести друзей. По словам эксперта, отсутствие друзей может быть опасно для чада, так как это способно привести к развитию социальной неуверенности, тревожности и даже депрессии.

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Дело жизни: Как помочь ребёнку найти своё предназначение

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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