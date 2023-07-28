Родителям дали совет, как усадить подростка за уроки на каникулах

Каждый подросток имеет право отдыхать летом и проводить каникулы так, как ему хочется. Но если родители хотят добиться выполнения ребёнком заданного ему домашнего задания, нужно обсудить это с самим школьником, заявила психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

"Пригласите ребёнка как равного партнёра обсудить, как выстроить его учебный график в августе. Начать можно с вопроса, сколько времени в день он готов тратить на домашнее задание, — пояснила эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru".

Также, по мнению психолога, важно поощрить ребёнка за выполненные задания и определить, что он получит в награду за труд. Например, можно предложить ему поехать на дачу к другу или освободить от части домашних дел. В этом вопросе лучше посоветоваться с подростком — так он будет понимать, что у него есть выбор, а значит, он сам ответственен за свои решения.