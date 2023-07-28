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28 июля, 08:47

Песков: Киев отвергает урегулирование конфликта даже в сложной для него ситуации

Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Киев продолжает придерживаться непримиримой позиции даже сейчас, находясь в довольно трудном положении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", — приводит его слова ТАСС.

Также Песков анонсировал вечернюю встречу президента России Владимира Путина с африканскими представителями, в ходе которой стороны обсудят ситуацию на Украине.

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Ранее глава государства заявил, что Россия не уходит от рассмотрения украинского кризиса. Путин назвал ситуацию на Украине острой проблемой, а также отметил, что Москва с уважением относится к мирным инициативам Африки по этому вопросу.

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ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер
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