Песков: Киев отвергает урегулирование конфликта даже в сложной для него ситуации

Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Киев продолжает придерживаться непримиримой позиции даже сейчас, находясь в довольно трудном положении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", — приводит его слова ТАСС.