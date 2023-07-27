Глава Афросоюза Ассумани: Призыв Африки к миру на Украине будет услышан

В ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия – Африка он указал на необходимость бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Политик отметил, что это именно тот посыл, с которым на сегодняшний день выступает Африканский союз и с которым он ездил к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.