Глава Афросоюза Ассумани: Призыв Африки к миру на Украине будет услышан
Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Призыв Африки к миру на Украине обязательно будет услышан, заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
В ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия – Африка он указал на необходимость бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Политик отметил, что это именно тот посыл, с которым на сегодняшний день выступает Африканский союз и с которым он ездил к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
"Мы обращаемся к президенту России господину [Владимиру] Путину. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, поскольку это необходимо сегодня человечеству", — добавил Ассумани.
Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что некоторые африканские идеи по урегулированию ситуации на Украине могут быть реализованы. По его словам, в числе предложений, изложенных на переговорах членами делегаций, есть определённые темы, над которыми можно подумать. Напомним, 17 июня Владимир Путин провёл встречу с африканской делегацией в Константиновском дворце в Стрельне. В Петербург для этого приехали: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер Египта, а также спецпредставители президентов Уганды и Республики Конго. Российский лидер на той встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.