Патрушев рассказал Лайфу, хватит ли России зерна, если часть отправить Африке

России хватит зерна, даже если часть будет отправлена странам Африки. Об этом в разговоре с корреспондентом Лайфа рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что России хватит зерна, даже если его часть отправят Африке. Видео © LIFE

"Хватит. Сомнений нет", — сказал глава Минсельхоза.

Говоря об объёмах урожая, министр отметил, что побить прошлогодний рекорд будет довольно трудно. Вместе с тем Патрушев пояснил, что рекорды бывают разные, и добавил, что и 120 миллионов тонн, уже полученные в этом году, — приличный результат, который позволит России обеспечить внутреннее потребление и реализовать экспортный потенциал.

"Поэтому посмотрим. Забегать рано вперёд, прогнозировать сейчас, когда находимся, по сути дела, ещё в начале уборки, рано. Убираемся мы до декабря месяца включительно", — пояснил собеседник Лайфа.