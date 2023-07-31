"Выходят из строя все органы": Химик объяснил, какие опасности таят вишнёвые и абрикосовые настойки

В последнее время у россиян стали популярны настойки. Многие считают, что домашний алкоголь натуральнее, качественнее и безопаснее. Но всегда ли это так? О том, какие ингредиенты наливки могут стоить вам здоровья и даже жизни, Лайфу рассказал Николай Васильев — доктор химических наук, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Васильев призывает обращать пристальное внимание на спирт, на котором настаивают креплёные напитки. Ни в коем случае его нельзя покупать в незнакомых источниках, поскольку может попасться метиловый: тогда ваше здоровье и сама жизнь окажутся под угрозой. Купленный этиловый спирт будет, скорее всего, техническим, а этикетка "медицинский" — тоже не гарантия качества для пищевого применения. Самым безопасным для наливок и настоек будет алкоголь, купленный в магазине.

Кроме того, химик призвал с осторожностью использовать в наливках и настойках вишню, миндаль и косточки абрикоса. В них содержится амигдалин — гликозид, содержащий цианогруппу, который выделяет в организме сильный яд — синильную кислоту.

"Концентрация амигдалина в косточках 0,5%, а иногда и выше. В низких концентрациях он безвреден. Мы не съедаем столько миндаля или других орешков, чтобы отравиться. Но если мы вымываем амигдалин из косточек спиртным напитком, его концентрация становится опасной! Совет здесь один: удалять все косточки или по крайней мере большую их часть", — рассказал эксперт.

Васильев напомнил, что в результате употребления некачественного алкоголя страдают и выходят из строя практически все органы человека.

"Если вы случайно употребили алкоголь с подозрением на метанол, немедленно выпейте немного (50–70 мл) качественного высокоградусного алкоголя — это уменьшит скорость образования наиболее опасных метаболитов метанола. И вызывайте скорую помощь", — посоветовал химик.