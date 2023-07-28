Психолог объяснила, как попросить прибавку к зарплате, чтобы точно дали
Психолог Алексеева: Не стоит начинать обсуждение прибавки к зарплате с угроз
Если вы хотите договориться со своим начальством о повышении или прибавке к зарплате, не стоит грозить уволиться или рассказывать, как вы устали. Об этом рассказала психолог Маргарита Алексеева.
"Не стоит начинать разговор о повышении с обсуждения своих слабостей: вы не были в отпуске, давно без повышения, устали. Не шантажируйте увольнением. Даже если уговорят остаться, у вас сложится определённая репутация. Знайте свои сильные стороны и используйте их", — рассказала психолог в беседе с NEWS.ru.
Также эксперт посоветовала составить список умений и навыков, повышающих вашу ценность как сотрудника, приносящего организации прибыль. Перед непосредственным обсуждением с начальством эксперт рекомендовала сравнить свою заработную плату со средней по рынку. А ещё узнать, какие сейчас есть вакансии и предложения по вашей профессии. Только не нужно для этого использовать рабочий компьютер: компании иногда проверяют, чем занимаются их сотрудники на сайтах по поиску работы.
При обсуждении повышения зарплаты специалист советует конкретно обозначить сумму желаемой прибавки. Это не так просто: многие люди боятся отказа или не хотят казаться наглыми и называть вслух конкретные цифры. Поэтому в этих обсуждениях сотруднику стоит отталкиваться от своих сильных сторон, подчеркнула Алексеева. В заключение она отметила, что вряд ли начальство относится к претендующему на повышение работнику настолько плохо, что готово с ним конфликтовать.
Не менее важная для работающих людей тема — сохранение своей зарплаты в полном объёме. Многие россияне вполне готовы поступиться заработком ради короткого рабочего дня в жару. Эксперт Александр Ветерков рассказал Лайфу, как сохранить мотивацию работать в знойную погоду.
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