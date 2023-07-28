Психолог объяснила, как попросить прибавку к зарплате, чтобы точно дали

Если вы хотите договориться со своим начальством о повышении или прибавке к зарплате, не стоит грозить уволиться или рассказывать, как вы устали. Об этом рассказала психолог Маргарита Алексеева.

Также эксперт посоветовала составить список умений и навыков, повышающих вашу ценность как сотрудника, приносящего организации прибыль. Перед непосредственным обсуждением с начальством эксперт рекомендовала сравнить свою заработную плату со средней по рынку. А ещё узнать, какие сейчас есть вакансии и предложения по вашей профессии. Только не нужно для этого использовать рабочий компьютер: компании иногда проверяют, чем занимаются их сотрудники на сайтах по поиску работы.