Роскомнадзор рассказал, кто имеет право снимать ксерокопию паспорта гражданина

Операторы персональных данных иногда запрашивают у россиян избыточные сведения. На этот факт обратил внимание начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. Он рассказал, как в декабре 2022 года ведомству поступила жалоба на действие одного из крупных операторов связи, который при заключении договора об оказании телематических услуг потребовал у заявителя предъявить паспорт для внесения необходимой информации в базу данных.

"Потребитель оказался не робкого десятка, воспротивился и заявил, что предъявление паспорта не предусматривает его ксерокопирование, в т.ч. с учётом того, что в паспорте указаны и те данные, которые не являются необходимыми для заключения договора. Гражданин отказался выполнить требования оператора связи, посчитав, что сведения о месте рождения к оказанию телематических услуг связи никакого отношения не имеют, после чего ему было отказано в заключении договора", — отметил Прусаков в ходе вебинара на тему защиты персональных данных.

Этот россиянин пожаловался на нарушение своих прав и добился справедливости. Но потребители, к сожалению, довольно часто сталкиваются с тем, что личные сведения становятся разменной монетой. Интерес к персональным данным потребителя нередко превалирует над интересом заключить договор. Как быть в сложных ситуациях и куда следует обратиться за бесплатной консультацией юристов, рассказал начальник отдела правового обеспечения и судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Николай Веселихин. По словам эксперта, в центр поступает довольно много обращений по теме защиты персональных данных, однако большая часть этих обращений связана именно с мошенническими действиями в отношении граждан, в том числе со звонками под видом сотрудников банковских учреждений и правоохранительных органов.

"Настоящие следователи или банковские работники никогда не будут запрашивать по телефону ПИН-коды, номера счетов и пр. При поступлении таких вопросов немедленно прекращайте разговор. Сомневаетесь — всегда можете связаться с организацией, откуда якобы был звонок, и спросить у её сотрудников, действительно ли есть проблема, о которой сообщил вам звонивший", — посоветовал Веселихин.

Чтобы бороться с нарушениями в этой сфере было проще, в законодательстве появилось важно нововведение — запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи платёжных документов или предоставления информации, которая содержит персональные данные. Их перечень утверждён Роскомнадзором и размещён на сайте ведомства.

"К нам поступают многочисленные обращения граждан, и по результатам их рассмотрения выявляются факты нарушения установленного запрета. У одной компании, например, была реализована возможность подать обращение с помощью иностранного мессенджера. После направления требования об устранении нарушений в этой части оператор исключил эту функцию", — рассказала в ходе вебинара начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора Ирина Шишигина.