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28 июля, 15:34

Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога попал на видео

Камера видеорегистратора в автомобиле сняла момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога. Кадры публикует телеграм-канал SHOT. В городе ввели режим ЧС после падения обломков украинской ракеты.

Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога сняли камеры регистратора. Видео © SHOT

По уточнённым данным, которые приводит губернатор Ростовской области Василий Голубев, всего в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались.

"Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция", — информирует в телеграм-канале глава региона.

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Напомним, ранее губернатор Голубев сообщил, что система ПВО сбила вторую ракету над регионом. А первую ракету сбили над Таганрогом. Обломки снаряда рухнули на улицу. От взрывной волны в соседних домах выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Здание кафе "Чехов сад", возле которого произошёл инцидент, серьёзно повреждено.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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