Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога попал на видео

Камера видеорегистратора в автомобиле сняла момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога. Кадры публикует телеграм-канал SHOT. В городе ввели режим ЧС после падения обломков украинской ракеты.

Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога сняли камеры регистратора. Видео © SHOT

По уточнённым данным, которые приводит губернатор Ростовской области Василий Голубев, всего в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались.

"Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция", — информирует в телеграм-канале глава региона.