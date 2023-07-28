Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога попал на видео
Камера видеорегистратора в автомобиле сняла момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога. Кадры публикует телеграм-канал SHOT. В городе ввели режим ЧС после падения обломков украинской ракеты.
Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога сняли камеры регистратора. Видео © SHOT
По уточнённым данным, которые приводит губернатор Ростовской области Василий Голубев, всего в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались.
"Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция", — информирует в телеграм-канале глава региона.
Напомним, ранее губернатор Голубев сообщил, что система ПВО сбила вторую ракету над регионом. А первую ракету сбили над Таганрогом. Обломки снаряда рухнули на улицу. От взрывной волны в соседних домах выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. Здание кафе "Чехов сад", возле которого произошёл инцидент, серьёзно повреждено.