Назван единственный способ накопить солидную сумму при маленькой зарплате
Экономист Липсиц объяснил, как при зарплате 30 тыс. рублей скопить крупную сумму
Накопить солидную сумму при зарплате 30 тысяч рублей можно, но для этого нужно руководствоваться не только "хочу", но и трезвым расчётом. Такой совет дал доктор экономических наук Игорь Липсиц.
По словам экономиста, во-первых, необходимо осознавать, что накопление денег — это процесс, требующий систематизма и силы воли. В первую очередь нужно провести оценку ежемесячных трат. Эксперт привёл пример: если доход составляет 30 тысяч в месяц, а расходы — 27 тысяч, то оставшиеся 10% можно отложить в накопления. Чтобы определиться с суммой, которую нужно накопить, можно ориентироваться на полугодовой доход. Так, если человек зарабатывает 30 тысяч в месяц чистыми, то запас должен составлять 180 тысяч рублей.
"Если человек будет каждый месяц откладывать три тысячи рублей, то за год он соберёт 36 тысяч, а за пять лет сможет собрать 180 тысяч рублей. Это минимальная программа. И если вы не способны её реализовать и за пять лет собрать сбережения, равные шестимесячным доходам, то можете не пытаться накопить деньги", — пояснил Липсиц в беседе с "Радио 1".
Ранее экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова рассказала, как грамотно рассчитать размер нужного финансового резерва. По словам эксперта, чтобы сформировать "подушку безопасности", нужно знать размер своего дохода. Например, можно в течение двух-трёх месяцев фиксировать ежедневные траты и прибыль, используя блокнот, таблицу Excel или специальное приложение для смартфона.
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