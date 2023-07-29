Назван единственный способ накопить солидную сумму при маленькой зарплате

Накопить солидную сумму при зарплате 30 тысяч рублей можно, но для этого нужно руководствоваться не только "хочу", но и трезвым расчётом. Такой совет дал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

По словам экономиста, во-первых, необходимо осознавать, что накопление денег — это процесс, требующий систематизма и силы воли. В первую очередь нужно провести оценку ежемесячных трат. Эксперт привёл пример: если доход составляет 30 тысяч в месяц, а расходы — 27 тысяч, то оставшиеся 10% можно отложить в накопления. Чтобы определиться с суммой, которую нужно накопить, можно ориентироваться на полугодовой доход. Так, если человек зарабатывает 30 тысяч в месяц чистыми, то запас должен составлять 180 тысяч рублей.

"Если человек будет каждый месяц откладывать три тысячи рублей, то за год он соберёт 36 тысяч, а за пять лет сможет собрать 180 тысяч рублей. Это минимальная программа. И если вы не способны её реализовать и за пять лет собрать сбережения, равные шестимесячным доходам, то можете не пытаться накопить деньги", — пояснил Липсиц в беседе с "Радио 1".