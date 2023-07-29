Украинские военные признались, что используют произведённые в КНДР ракеты
FT: ВСУ используют произведённые в КНДР ракеты для РСЗО "Град"
Украинские военные используют произведённые в КНДР ракеты для реактивной системы залпового огня "Град". Об этом пишет газета Financial Times, корреспонденту которой боеприпасы продемонстрировали в подразделении ВСУ на линии фронта.
Также эти снаряды можно увидеть на фото, сделанных журналистами в июне на позициях украинских войск в Запорожской области. По словам артиллеристов, северокорейские боеприпасы для "Градов" были сделаны в 1980–1990-х годах и отличаются очень низкой надёжностью, поэтому военные не любят их использовать, но, как отметил командир артподразделения ВСУ, сейчас киевские военные нуждаются в любых боеприпасах.
По данным издания, ракеты были переданы Украине "дружественной страной", которая якобы изъяла их с перехваченного судна с грузом боеприпасов производства КНДР.
Ранее стало известно, что США уже в сентябре хотят передать Украине танки Abrams. Также СМИ раскрыли, какое именно количество техники Вашингтон отправит Киеву в первой партии.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine