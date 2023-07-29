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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 02:34
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Украинские военные признались, что используют произведённые в КНДР ракеты

FT: ВСУ используют произведённые в КНДР ракеты для РСЗО "Град"

Украинские военные используют произведённые в КНДР ракеты для реактивной системы залпового огня "Град". Об этом пишет газета Financial Times, корреспонденту которой боеприпасы продемонстрировали в подразделении ВСУ на линии фронта.

Также эти снаряды можно увидеть на фото, сделанных журналистами в июне на позициях украинских войск в Запорожской области. По словам артиллеристов, северокорейские боеприпасы для "Градов" были сделаны в 1980–1990-х годах и отличаются очень низкой надёжностью, поэтому военные не любят их использовать, но, как отметил командир артподразделения ВСУ, сейчас киевские военные нуждаются в любых боеприпасах.

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По данным издания, ракеты были переданы Украине "дружественной страной", которая якобы изъяла их с перехваченного судна с грузом боеприпасов производства КНДР.

Ранее стало известно, что США уже в сентябре хотят передать Украине танки Abrams. Также СМИ раскрыли, какое именно количество техники Вашингтон отправит Киеву в первой партии.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Юлия Коновалова
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