В Самаре отправлен под арест подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ
Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Сергей Окрушко арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.
"Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца", — приводит ТАСС слова судьи Светланы Тепловой.
Лайф напоминает, что взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошёл 28 июля. По версии следствия, было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали.
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ТАСС / Альберт Дзень