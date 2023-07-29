Регион

Уведомления отключены

29 июля, 09:14

В Самаре отправлен под арест подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Сергей Окрушко арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

"Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца", — приводит ТАСС слова судьи Светланы Тепловой.

Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину

Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину

Лайф напоминает, что взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошёл 28 июля. По версии следствия, было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали.

Обложка ©

ТАСС / Альберт Дзень

Никита Осипов
  • Новости
  • Криминал
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров