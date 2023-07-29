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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 11:36
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Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в районе Орехова

МО: ВС РФ поразили пункт управления 47-й мехбригады ВСУ в Запорожской области

ВС РФ поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

В ходе брифинга представитель оборонного ведомства также сообщил, что российским военным удалось уничтожить склад топлива украинской группировки войск "Запорожье".

Как отметил генерал-лейтенант, за сутки авиация, ракетчики и артиллеристы нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

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Также в Минобороны заявили, что Россия вечером 28 июля нанесла удар по пункту управления Вооружённых сил Украины в Днепропетровске. При этом применялось высокоточное оружие, цель удара достигнута. А ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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