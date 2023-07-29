Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в районе Орехова
МО: ВС РФ поразили пункт управления 47-й мехбригады ВСУ в Запорожской области
ВС РФ поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Орехова Запорожской области поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
В ходе брифинга представитель оборонного ведомства также сообщил, что российским военным удалось уничтожить склад топлива украинской группировки войск "Запорожье".
Как отметил генерал-лейтенант, за сутки авиация, ракетчики и артиллеристы нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.
Также в Минобороны заявили, что Россия вечером 28 июля нанесла удар по пункту управления Вооружённых сил Украины в Днепропетровске. При этом применялось высокоточное оружие, цель удара достигнута. А ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о повреждении здания Службы безопасности Украины в Днепре.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин