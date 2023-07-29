В Венгрии указали на глубокое заблуждение Запада о России

Саммит Россия – Африка показывает, что утверждения Запада о политической изоляции Москвы неверны. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

"Это были не самые влиятельные страны мира, но в свете этого события трудно говорить о дипломатической изоляции", — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, африканские страны — это не только перспективные внешние рынки, но и важные голоса в международных организациях. Кроме того, из-за антироссийских санкций, которые ввёл Запад, Москве приходится расширять свои действия везде, где только можно. И одной из главных таких площадок является Африка, ведь там плохо не станут говорить о России, хотя многие вспомнят о западном колониализме.