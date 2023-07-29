Регион

Уведомления отключены

29 июля, 12:38

В Киеве заявили о стратегическом поражении, нанесённом Путиным Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия лишила Украину доступа к Чёрному морю

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Армия России нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Чёрному морю.

"Чёрное море полностью заблокировано, всё. Ничего Украина больше не может сделать", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский "стратегически проиграл все схватки". Экс-советник считает, что Киев лишился доступа к Чёрному мору в результате последних ударов, нанесённых Российской армией. Он убеждён, что спасением для страны станет отставка Зеленского.

В Кремле назвали абсолютной неправдой утверждения об ударе России по храму в Одессе

В Кремле назвали абсолютной неправдой утверждения об ударе России по храму в Одессе

Напомним, 18 июля в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия". Позже в МО РФ также заявили, что российские военные ударили по украинским объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против РФ с использованием надводных беспилотников.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров