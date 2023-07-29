В Киеве заявили о стратегическом поражении, нанесённом Путиным Зеленскому

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Армия России нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Чёрному морю.

"Чёрное море полностью заблокировано, всё. Ничего Украина больше не может сделать", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский "стратегически проиграл все схватки". Экс-советник считает, что Киев лишился доступа к Чёрному мору в результате последних ударов, нанесённых Российской армией. Он убеждён, что спасением для страны станет отставка Зеленского.