В Киеве заявили о стратегическом поражении, нанесённом Путиным Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: Россия лишила Украину доступа к Чёрному морю
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Армия России нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Чёрному морю.
"Чёрное море полностью заблокировано, всё. Ничего Украина больше не может сделать", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.
По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский "стратегически проиграл все схватки". Экс-советник считает, что Киев лишился доступа к Чёрному мору в результате последних ударов, нанесённых Российской армией. Он убеждён, что спасением для страны станет отставка Зеленского.
Напомним, 18 июля в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия". Позже в МО РФ также заявили, что российские военные ударили по украинским объектам в районе Одессы, где готовились террористические акты против РФ с использованием надводных беспилотников.
ТАСС / Минобороны РФ