Президент Гвинеи-Бисау — о России: Мы не просто друзья, мы братья
Гвинея-Бисау считает Россию не просто надёжным партнёром или другом, а братской страной. Об этом заявил президент республики Умару Сисоку Эмбало на встрече с лидером России Владимиром Путиным.
"Хочу сказать президенту Владимиру Путину, что вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надёжного партнёра. Мы не просто друзья, мы братья! Мы никогда не забудем ту поддержку, которую нам оказал братский советский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ. Мы стали этим народом благодаря вам, не можем этого забыть", — сказал он.
Умару Сисоку Эмбало добавил, что Гвинея-Бисау рассчитывает на активное сотрудничество с Россией, особенно в сфере нефтедобычи. В свою очередь готова обеспечить Москве поддержку в выходе на африканские рынки.
Напомним, саммит в Петербурге прошёл 27–28 июля. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год.