Президент Гвинеи-Бисау — о России: Мы не просто друзья, мы братья

Гвинея-Бисау считает Россию не просто надёжным партнёром или другом, а братской страной. Об этом заявил президент республики Умару Сисоку Эмбало на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

"Хочу сказать президенту Владимиру Путину, что вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надёжного партнёра. Мы не просто друзья, мы братья! Мы никогда не забудем ту поддержку, которую нам оказал братский советский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ. Мы стали этим народом благодаря вам, не можем этого забыть", — сказал он.

Умару Сисоку Эмбало добавил, что Гвинея-Бисау рассчитывает на активное сотрудничество с Россией, особенно в сфере нефтедобычи. В свою очередь готова обеспечить Москве поддержку в выходе на африканские рынки.