"Его голос и автомат Калашникова": Путин заявил, что Африка помнит помощь СССР в её освобождении
Путин заявил, что Африка помнит конкретную помощь СССР в её освобождении
Африка помнит конкретную помощь СССР в её освобождении, заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с российскими СМИ, которая проходит в Голубом зале Константиновского дворца.
"Ведущий голос — это хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова — гораздо эффективнее", — заявил Путин, комментируя слова о том, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира, в том числе для Африканского континента.
Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что все помнят о конкретной помощи России странам Африки в борьбе за их освобождение.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента.