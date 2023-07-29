"Его голос и автомат Калашникова": Путин заявил, что Африка помнит помощь СССР в её освобождении

Африка помнит конкретную помощь СССР в её освобождении, заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с российскими СМИ, которая проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

"Ведущий голос — это хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова — гораздо эффективнее", — заявил Путин, комментируя слова о том, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира, в том числе для Африканского континента.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что все помнят о конкретной помощи России странам Африки в борьбе за их освобождение.