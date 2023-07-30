Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Путин назвал генетику причиной своей работоспособности
Причиной работоспособности российского лидера Владимира Путина является генетика. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума Россия – Африка, отвечая на вопрос о том, откуда он черпает энергию.
"Это биология, от предков всё достаётся. Нормально всё получается, слава богу, пока", — заверил глава государства.
Лайф рассказывал, что накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента.