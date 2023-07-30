Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Причиной работоспособности российского лидера Владимира Путина является генетика. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума Россия – Африка, отвечая на вопрос о том, откуда он черпает энергию.

"Это биология, от предков всё достаётся. Нормально всё получается, слава богу, пока", — заверил глава государства.