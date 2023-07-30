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30 июля, 04:09

Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Путин назвал генетику причиной своей работоспособности

Причиной работоспособности российского лидера Владимира Путина является генетика. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума Россия – Африка, отвечая на вопрос о том, откуда он черпает энергию.

"Это биология, от предков всё достаётся. Нормально всё получается, слава богу, пока", — заверил глава государства.

Путин начал встречу с Бегловым с шутки "всё хорошо не бывает"

Путин начал встречу с Бегловым с шутки "всё хорошо не бывает"

Лайф рассказывал, что накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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