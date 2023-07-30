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30 июля, 05:06
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Момент прилёта беспилотника по башне "Москвы-Сити" попал на видео

Момент прилёта беспилотника в одну из башен "Москвы-Сити" зафиксировала камера видеорегистратора. Кадры оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент прилёта беспилотника по башне "Москвы-Сити" попал на видео. Видео © T.me / SHOT

На кадрах видно, как автомобиль двигается по территории высоток. Внезапно раздаётся громкий хлопок, после чего появляется яркая вспышка. Водитель автомобиля затем остановил движение.

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Лайф публикует видео последствий прилёта БПЛА в башню в Москве-Сити

Ранее стало известно, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Пострадавших нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.

Обложка ©

T.me / SHOT

Оксана Попова
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