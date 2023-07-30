Момент прилёта беспилотника по башне "Москвы-Сити" попал на видео

На кадрах видно, как автомобиль двигается по территории высоток. Внезапно раздаётся громкий хлопок, после чего появляется яркая вспышка. Водитель автомобиля затем остановил движение.

Ранее стало известно, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате инцидента незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Пострадавших нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, но попытка была пресечена.