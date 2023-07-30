Главы спецслужб ЮАР приедут в Россию обсуждать выборы

Руководители спецслужб Южно-Африканской Республики через две недели посетят РФ для работы над системой безопасности на выборах, которые будут проводиться в следующем году в двух государствах. Об этом сообщил советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу. Он считает, что ближе к голосованию появятся те, кто будет пытаться создавать помехи.

"Мы можем начать эту работу сразу после этого саммита Россия – Африка. Через две недели я вернусь в РФ с главами нашего разведывательного департамента и департамента безопасности. Мы будем работать над программой, которая обеспечит нам более продвинутую систему в 2024 году. Эта обязанность возложена на меня", — сказал Джозеф Пу в беседе с ТАСС.