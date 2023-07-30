Главы спецслужб ЮАР приедут в Россию обсуждать выборы
Советник президента ЮАР Пу: Главы спецслужб ЮАР посетят Россию и обсудят выборы
Руководители спецслужб Южно-Африканской Республики через две недели посетят РФ для работы над системой безопасности на выборах, которые будут проводиться в следующем году в двух государствах. Об этом сообщил советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу. Он считает, что ближе к голосованию появятся те, кто будет пытаться создавать помехи.
"Мы можем начать эту работу сразу после этого саммита Россия – Африка. Через две недели я вернусь в РФ с главами нашего разведывательного департамента и департамента безопасности. Мы будем работать над программой, которая обеспечит нам более продвинутую систему в 2024 году. Эта обязанность возложена на меня", — сказал Джозеф Пу в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин и его коллеги из африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. В нём участвовали 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств и один глава парламента.
ТАСС / AP / Denis Farrell