Путин в Кронштадте тепло попрощался с лидерами Африки

Президент РФ Владимир Путин закончил морскую прогулку с африканскими коллегами из Санкт-Петербурга в Кронштадт у дверей Музея военно-морской славы, открывшегося 30 июля. Там российский лидер снова пообщался с гостями. Он напомнил, что в Кронштадте в своё время находились главные силы Балтийского флота, а сейчас они перемещены в Калининград. Путин предложил гостям ознакомиться с экспозицией. В музей их проводил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и командующий флотом Николай Евменов.

Путин в Кронштадте тепло попрощался с коллегами из Африки. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами все эти три дня. Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим отношениям мы смогли с вами провести это мероприятие (форум и саммит Россия – Африка. — Прим. Лайфа) в течение трёх дней и создали хорошую базу для движения вперёд дальше. Всё, о чем договорились, будем исполнять", — подчеркнул Путин.

Затем он пожал руки гостям и с немного переговорил с некоторыми из них. Этой беседой и закончился в широком смысле саммит Россия – Африка. Встречи российского лидера с коллегами из Африки начались ещё 26 июля, до открытия форума, и продолжались до сегодняшнего дня.

В числе участников прогулки на президентском катере были лидер Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, президент Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. При этом к Музею военно-морской славы также прибыли главы делегаций других трёх государств — зампред Верховного совета Судана, премьер Объединённой Республики Танзания и вице-президент Экваториальной Гвинеи.