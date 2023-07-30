В филиалах фонда "Защитники Отечества" отметили День ВМФ
Праздничный концерт в честь Дня ВМФ в Калужской области. Обложка © Telegram / Защитники Отечества
В региональных филиалах фонда "Защитники Отечества" состоялись мероприятия, которые посвящены Дню ВМФ. В них участвовали представители региональных органов власти, ветераны Военно-морского флота и спецоперации, а также общественные организации, отметили в пресс-службе фонда.
В Брянске в День Военно-морского флота возложили цветы к бюсту адмирала Ф.Ф. Ушакова. Фото © Telegram / Защитники Отечества
Так, в Обнинске Калужской области, где свыше 60 лет обучаются экипажи атомных кораблей, прошёл праздничный концерт, который посетили военные моряки и их семьи. А сотрудники брянского филиала вместе с ветеранами флота возложили цветы к бюсту адмирала Ф.Ф. Ушакова. В Кировской области организовали урок мужества. Юнармейцы встретились с капитаном третьего ранга в отставке, автором стихов о ВМФ Юрием Малых. Они почтили минутой молчания российских моряков, погибших в сражениях.
Команда самарского филиала фонда "Защитники Отечества" приняла участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Фото © Telegram / Защитники Отечества
В Самаре возложили венки на Аллее соловецких юнг у стелы, которая воздвигнута в честь подвига героев: семьсот юношей-добровольцев во время Великой Отечественной войны отправились на Соловки учиться морскому ремеслу, а затем наравне со взрослыми воевали на боевых кораблях. В Мурманской области для военных моряков, которые находятся на лечении в госпитале, организовали концерт.
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва подчеркнула, что Военно-морской флот РФ всегда был образцом доблести, искреннего служения Отечеству и патриотизма. Кроме того, она пожелала морякам здоровья и благополучия.
"Военные моряки — гордость и сила России. От лица команды фонда выражаю искренние слова благодарности всем, кто в разное время оберегал и оберегает нашу страну на морских просторах. Ваши мужество, отвага и верность России заслуживают самого большого уважения и признания", — написала она в телеграм-канале.
Сегодня днём на Невском и Кронштадтском рейдах в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в День ВМФ. Его принял президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.