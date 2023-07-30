В филиалах фонда "Защитники Отечества" отметили День ВМФ

В региональных филиалах фонда "Защитники Отечества" состоялись мероприятия, которые посвящены Дню ВМФ. В них участвовали представители региональных органов власти, ветераны Военно-морского флота и спецоперации, а также общественные организации, отметили в пресс-службе фонда.

В Брянске в День Военно-морского флота возложили цветы к бюсту адмирала Ф.Ф. Ушакова. Фото © Telegram / Защитники Отечества

Так, в Обнинске Калужской области, где свыше 60 лет обучаются экипажи атомных кораблей, прошёл праздничный концерт, который посетили военные моряки и их семьи. А сотрудники брянского филиала вместе с ветеранами флота возложили цветы к бюсту адмирала Ф.Ф. Ушакова. В Кировской области организовали урок мужества. Юнармейцы встретились с капитаном третьего ранга в отставке, автором стихов о ВМФ Юрием Малых. Они почтили минутой молчания российских моряков, погибших в сражениях.

Команда самарского филиала фонда "Защитники Отечества" приняла участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Фото © Telegram / Защитники Отечества

В Самаре возложили венки на Аллее соловецких юнг у стелы, которая воздвигнута в честь подвига героев: семьсот юношей-добровольцев во время Великой Отечественной войны отправились на Соловки учиться морскому ремеслу, а затем наравне со взрослыми воевали на боевых кораблях. В Мурманской области для военных моряков, которые находятся на лечении в госпитале, организовали концерт.

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва подчеркнула, что Военно-морской флот РФ всегда был образцом доблести, искреннего служения Отечеству и патриотизма. Кроме того, она пожелала морякам здоровья и благополучия.